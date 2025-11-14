 Aller au contenu principal
Pourquoi la France s'est enfin réconciliée avec Joe Dassin
information fournie par So Foot 14/11/2025 à 17:53

Le Vegedream des boomers.

Jeudi soir au Parc des Princes, après France-Ukraine et dès la qualif des Bleus actée, les haut-parleurs ont craché L’Amérique de Joe Dassin a résonné pendant le tour de terrain des joueurs . Si le clin d’œil musical est plutôt a propos (« L’Amérique, l’Amérique / Je veux l’avoir et je l’aurai / L’Amérique, l’Amérique / Si c’est un rêve, je le saurai ») les plus anciens ont forcément tiqué sur ce choix de playlist, ravivant un traumatisme vieux de plus de 30 ans dans ce même Parc des Princes.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
