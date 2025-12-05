Pourquoi la France n'a pas eu l'Ouzbékistan dans le chapeau 3
Tempête sous un crâne.
Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a réussi l’exploit de donner mal à la tête des spectateurs et des commentateurs. Après le Sénégal, l’équipe de France a cru tirer l’Ouzbékistan dans le chapeau 3 … sauf que le représentant asiatique a finalement été placé dans le groupe K, avec le Portugal et la Colombie. Pourquoi ? Pour faire plaisir à Cristiano Ronaldo, qui pourra planter un triplé en pantoufles ? Peut-être, mais ce n’est pas la première explication.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
