Pourquoi la France n'a pas eu l'Ouzbékistan dans le chapeau 3

Tempête sous un crâne.

Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a réussi l’exploit de donner mal à la tête des spectateurs et des commentateurs. Après le Sénégal, l’équipe de France a cru tirer l’Ouzbékistan dans le chapeau 3 … sauf que le représentant asiatique a finalement été placé dans le groupe K, avec le Portugal et la Colombie. Pourquoi ? Pour faire plaisir à Cristiano Ronaldo, qui pourra planter un triplé en pantoufles ? Peut-être, mais ce n’est pas la première explication.…

QB pour SOFOOT.com