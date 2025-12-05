Le match d'ouverture de la Coupe du monde sera...
Retour en 2010.
Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a rendu son verdict ce vendredi à Washington. Il faudra attendre samedi pour connaître la programmation précise, mais une information est déjà connue : le match d’ouverture du tournoi opposera le Mexique, l’un des trois pays hôtes, à l’Afrique du Sud, au Stade Azteca . Le premier buteur du tournoi se nommera donc peut-être Raul Jiménez, Hirving Lozano ou Lyle Foster.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
