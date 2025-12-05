Brest fait rechuter Monaco
Brest 1-0 Monaco
But : Doumbia (28 e ) pour Brest
Exclusion : Ajorque (60 e ) pour Brest …
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Brest fait rechuter Monaco
But : Doumbia (28 e ) pour Brest
Exclusion : Ajorque (60 e ) pour Brest …
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
L'Argentine et la France ont hérité de groupes piégeux au contraire de l'Espagne et de l'Angleterre, mieux loties par le tirage au sort du Mondial-2026 effectué vendredi à Washington en présence de l'omniprésent Donald Trump, guest-star récipiendaire du premier ... Lire la suite
Retour en 2010. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a rendu son verdict ce vendredi à Washington. Il faudra attendre samedi pour connaître la programmation précise, mais une information est déjà connue : le match d’ouverture du tournoi opposera le Mexique, ... Lire la suite
Olympique de Marseille 1-5 Paris Saint-Germain Buts : Perret (67 e ) pour les Phocéennes // Leuchter (7 e ), Kanjinga (70 e ), Graziani (72 e ), Mbock (85 e ), Morissaint (90 e +4) pour les Parisiennes Le PSG féminin a vengé son homologue masculin.… AL, avec LB ... Lire la suite
Tempête sous un crâne. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a réussi l’exploit de donner mal à la tête des spectateurs et des commentateurs. Après le Sénégal, l’équipe de France a cru tirer l’Ouzbékistan dans le chapeau 3 … sauf que le représentant asiatique ... Lire la suite
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer