Les Parisiennes détruisent les Marseillaises
Olympique de Marseille 1-5 Paris Saint-Germain
Buts : Perret (67 e ) pour les Phocéennes // Leuchter (7 e ), Kanjinga (70 e ), Graziani (72 e ), Mbock (85 e ), Morissaint (90 e +4) pour les Parisiennes
Le PSG féminin a vengé son homologue masculin.…
AL, avec LB au stade Francis-Turcan pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer