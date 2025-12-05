information fournie par So Foot • 05/12/2025 à 21:07

Les Parisiennes détruisent les Marseillaises

Olympique de Marseille 1-5 Paris Saint-Germain

Buts : Perret (67 e ) pour les Phocéennes // Leuchter (7 e ), Kanjinga (70 e ), Graziani (72 e ), Mbock (85 e ), Morissaint (90 e +4) pour les Parisiennes

Le PSG féminin a vengé son homologue masculin.…

AL, avec LB au stade Francis-Turcan pour SOFOOT.com