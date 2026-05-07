Pourquoi la finale de Ligue des champions n'aura-t-elle pas lieu le 30 mai au soir ?

Pourquoi la finale de Ligue des champions n'aura-t-elle pas lieu le 30 mai au soir ?

Joli mois de mai. Contrairement à la saison dernière à Munich, c’est à 18 heures que le PSG va disputer sa finale de Ligue des champions contre Arsenal. La rencontre se tiendra à Budapest, dans la Puskás Aréna et ses 67 000 places. Le coup d’envoi du dernier match de la saison européenne a été décalé pour « améliorer l’expérience globale des supporters » , dixit l’UEFA, rapporté par l’AFP.

Dans son communiqué, l’UEFA met l’accent sur la possibilité de faire la fête avant le match ( « profiter du reste de la soirée» dit Aleksander Ceferin, le patron de l’instance). D’ici à la finale, le PSG doit encore aller gagner la Ligue 1. Il accueille Brest, se déplace à Lens et au Paris FC.…

u pour SOFOOT.com