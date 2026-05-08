Bournemouth suspend un de ses joueurs, accusé d'être insistant avec des mineurs

Bournemouth suspend un de ses joueurs, accusé d'être insistant avec des mineurs

À vomir. Le club de Bournemouth a annoncé ce vendredi avoir suspendu Álex Jiménez jusqu’à nouvel ordre. Le latéral droit est accusé d’avoir été insistant avec des mineures, dont l’une est âgée de 15 ans seulement.

Dans un communiqué, le club, actuellement sixième de Premier League, déclare : « L’AFC Bournemouth a pris connaissance des publications circulant sur les réseaux sociaux concernant le latéral droit Alex Jimenez. Le club comprend la gravité de la situation et une enquête est en cours » …

TM pour SOFOOT.com