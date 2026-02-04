Pourquoi la finale de la Coupe de France pourrait ne pas se jouer au Stade de France

Mais où se jouera la finale de la Coupe de France ? Comme le rapporte RMC Sport, la recherche d’un lieu pour accueillir le clou du spectacle de la compétition donne de sérieux maux de tête à la FFF .

Le problème pour la Fédération est que la date de la finale est fixée depuis longtemps au samedi 23 mai 2026 , mais que la rencontre ne pourra pas se dérouler ce jour-là dans son enceinte habituelle , le Stade de France. Depuis 1998, la finale n’a échappé qu’une seule fois au stade de Saint-Denis, en 2024 à Lille, en raison des Jeux olympiques.…

JE pour SOFOOT.com