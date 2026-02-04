 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi la finale de la Coupe de France pourrait ne pas se jouer au Stade de France
information fournie par So Foot 04/02/2026 à 17:09

Pourquoi la finale de la Coupe de France pourrait ne pas se jouer au Stade de France

Pourquoi la finale de la Coupe de France pourrait ne pas se jouer au Stade de France

Mais où se jouera la finale de la Coupe de France ? Comme le rapporte RMC Sport, la recherche d’un lieu pour accueillir le clou du spectacle de la compétition donne de sérieux maux de tête à la FFF .

Le problème pour la Fédération est que la date de la finale est fixée depuis longtemps au samedi 23 mai 2026 , mais que la rencontre ne pourra pas se dérouler ce jour-là dans son enceinte habituelle , le Stade de France. Depuis 1998, la finale n’a échappé qu’une seule fois au stade de Saint-Denis, en 2024 à Lille, en raison des Jeux olympiques.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mario Kempes balance punchlines sur punchlines
    Mario Kempes balance punchlines sur punchlines
    information fournie par So Foot 04.02.2026 18:05 

    « Si on donne ton nom à un stade ou à une rue mais que t’es déjà passé de l’autre côté, alors je ne vois pas l’intérêt. » Lui, il est encore parmi nous et à un stade à son nom. Lui, c’est Mario Kempes, El Matador ! Le vainqueur, meilleur buteur, meilleur joueur ... Lire la suite

  • Bafé Gomis au soutien de Jean-Michel Aulas pour les municipales
    Bafé Gomis au soutien de Jean-Michel Aulas pour les municipales
    information fournie par So Foot 04.02.2026 17:56 

    Jean-Michel Aulas fait le plein de footballeurs. Après Karim Benzema, c’est au tour de Bafétimbi Gomis d’annoncer son soutien à l’ancien président de l’OL dans la course à la mairie de Lyon. « Son amour et son dévouement pour Lyon n’est plus à prouver ». Bafétimbi ... Lire la suite

  • Les anneaux et le village olympiques avant les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, le 3 février 2026 à Milan, en Italie ( AFP / PIERO CRUCIATTI )
    JO-2026: l'Italie déjoue une série de cyberattaques russes
    information fournie par AFP 04.02.2026 17:26 

    L'Italie a déjoué une série de cyberattaques russes visant les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, a annoncé mercredi le gouvernement à deux jours de l'ouverture officielle de l'évènement, qui mobilise un important dispositif de sécurité. "Nous avons déjoué ... Lire la suite

  • Des vols dans les vestiaires lors d’un match de Gambardella de Nantes
    Des vols dans les vestiaires lors d’un match de Gambardella de Nantes
    information fournie par So Foot 04.02.2026 17:18 

    Laisser la clé sur la porte, ni fait ni à Flers. Les U18 du FC Flers recevaient ceux du FC Nantes ce dimanche dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe Gambardella. Ce n’est pas tant cette fête du football qui fait couler de l’encre, mais bien un évènement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank