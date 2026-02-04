Gauthier Hein n’est plus le capitaine du FC Metz

Un vide de leadership à Metz ? Ce mercredi, l’entraîneur des Grenats, Benoît Tavenot, a annoncé que Gauthier Hein n’était plus le capitaine de l’équipe .

Lors de la conférence de presse précédant le match de vendredi soir face à Lille, le technicien messin a confirmé que le milieu de terrain ne porterait désormais plus le brassard : « Oui, cela a été acté hier matin. Nous sommes rentrés d’Angers dimanche soir, la direction a mené une réflexion sur le capitanat lundi. Une décision a été prise, et j’en ai été informé mardi matin. » …

JE pour SOFOOT.com