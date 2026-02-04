Mario Kempes balance punchlines sur punchlines

« Si on donne ton nom à un stade ou à une rue mais que t’es déjà passé de l’autre côté, alors je ne vois pas l’intérêt. » Lui, il est encore parmi nous et à un stade à son nom. Lui, c’est Mario Kempes, El Matador !

Le vainqueur, meilleur buteur, meilleur joueur et héros de la finale, du Mondial argentin de 1978. À la maison, Kempes a fait sourire son pays, alors sous la dictature de Jorge Videla, en offrant à l’Argentine sa première étoile .…

EA pour SOFOOT.com