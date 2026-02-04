Bafé Gomis au soutien de Jean-Michel Aulas pour les municipales

Jean-Michel Aulas fait le plein de footballeurs. Après Karim Benzema, c’est au tour de Bafétimbi Gomis d’annoncer son soutien à l’ancien président de l’OL dans la course à la mairie de Lyon.

« Son amour et son dévouement pour Lyon n’est plus à prouver ». Bafétimbi Gomis a un message pour vous : soutenez Jean-Michel Aulas afin qu’il devienne le prochain maire de Lyon 🤝 Merci Bafé pour ton soutien et ta fidélité ! 📷@JM_Aulas @BafGomis pic.twitter.com/nwek2KMsyT…

CMF pour SOFOOT.com