En Angleterre, un livre éducatif associe Millwall au Ku Klux Klan

« Papa, toi aussi tu mets un chapeau pointu quand tu vas au stade ? » Dans un quartier de Londres, à Westminster, un programme antiraciste a été mis en place dans des écoles. Un livre, The Paul Canoville Story , est alors distribué dans les classes. Celui-ci raconte l’histoire du premier joueur noir ayant porté les couleurs de Chelsea , Canoville, qui a été victime de racisme durant toute sa carrière.

Le livre retiré des écoles

À la 20 e page, le joueur raconte un événement arrivé à Millwall en 1984 et, pour illustrer cela, le livre montre un membre du Ku Klux Klan arborant un logo du club sur le torse . Une illustration maladroite qui n’a pas plu au club et à ses supporters qui l’ont fait savoir sur les réseaux.…

EA pour SOFOOT.com