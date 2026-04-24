Le tifo très émouvant des supporters de Go Ahead Eagles

Le tifo d’eau fraîche. En marge de la 31 e journée d’Eredivisie entre le Go Ahead Eagles opposés à l’AZ Alkmaar ce jeudi (0-0), les supporters locaux ont souhaité rendre un sacré hommage à Carla, employée du club depuis 27 ans, avec un impressionnant tifo pour célébrer son attachement au club, en vue de son départ à la retraite.

Carla, a laundry worker for 27 years at Dutch club Go Ahead Eagles, was honored with a tifo and pre-game presentation before she retires at the end of the season 👏 Sometimes football is brilliant 🥹pic.twitter.com/9uLGJ4fOcT…

AR pour SOFOOT.com