Le Bayern Munich prend une amende pour les incidents avec des photographes

Le Bayern Munich prend une amende pour les incidents avec des photographes

Pas touche au troisième art. Le Bayern Munich craignait le pire, mais finalement les Bavarois n’écoperont que d’une amende de 90 000 euros après les incidents survenus lors du quatrième but de Michael Olise face au Real Madrid en quart. Lors de sa célébration, plusieurs supporters allemands étaient descendus des tribunes, sauté par dessus les grilles, se retrouvant presque sur le terrain. Dans la cohue, plusieurs photographes de presse avaient été écrasés.

Este video del gol de Olise es aura total. El festejo y segundos después todos los fanáticos dentro del estadio abrazándose a los jugadores. La unión hace la fuerza dicen por ahí y ayer el Allianz fue jugar con un hombre de más.pic.twitter.com/mYHWkHdJEO…

AR pour SOFOOT.com