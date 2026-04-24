Le Sporting face à un club de D2 portugaise en finale de Coupe
Un Petit Poucet proche de l’exploit. Le SCU Torreense, club de deuxième division portugaise, affrontera le Sporting en finale de la coupe nationale . Ce jeudi, l’équipe originaire de Torres Vedras a battu l’AD Fafe (2-0) , pensionnaire de la Liga Portugal lors de la demi-finale grâce à des buts inscrits en fin de rencontre (84 e et 90 e +13) .
𝐄𝐬𝐭𝐚́ 𝐟𝐞𝐢𝐭𝐨! ✅#SCUTADF | ⏹️ 70 anos depois, estamos no Jamor! ⚽️ David Bruno 84' ⚽️ Stopira 90+10 𝐐𝐮𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐮𝐥𝐡𝐨, 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐚! 🔵🔴#SouTorreense #PaixãoAzulGrená #TaçaDePortugal pic.twitter.com/bBbfBhx8sd…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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