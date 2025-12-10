Le raté de l’année en Coupe arabe
Le divertissement est total dans cette compétition.
Dans un match presque anecdotique, le numéro 7 de Bahreïn a gratifié le public de l’Education City Stadium d’un loupé mémorable. Après que le milieu soudanais Ammar Taifour a récupéré le ballon sur l’aile, il enchaîne avec un dribble très fin, presque synonyme de confiance, mais deux secondes plus tard, il envoie un cadeau piégé à son gardien qui redonne gracieusement la balle dans les pieds d’Ali Madan, lequel allume un pétard juste à côté des cages. …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
