Le raté de l’année en Coupe arabe
10/12/2025 à 11:04

Le raté de l’année en Coupe arabe

Le raté de l’année en Coupe arabe

Le divertissement est total dans cette compétition.

Dans un match presque anecdotique, le numéro 7 de Bahreïn a gratifié le public de l’Education City Stadium d’un loupé mémorable. Après que le milieu soudanais Ammar Taifour a récupéré le ballon sur l’aile, il enchaîne avec un dribble très fin, presque synonyme de confiance, mais deux secondes plus tard, il envoie un cadeau piégé à son gardien qui redonne gracieusement la balle dans les pieds d’Ali Madan, lequel allume un pétard juste à côté des cages.

MH pour SOFOOT.com



