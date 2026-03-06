Pourquoi la 7e place de Ligue 1 risque de ne pas être européenne cette saison
Sortez les calculettes. Les quarts de finale de Coupe de France ont donné leur verdict cette semaine : Lens, Toulouse, Strasbourg et Nice peuvent encore espérer soulever le trophée au mois de mai. Mais ce dernier carré aura aussi des conséquences sur la course à l’Europe en Ligue 1. On fait le point.
Pour rappel, dans une configuration classique, le nouveau format des coupes d’Europe permet d’avoir sept clubs français qualifiés : les trois premiers du championnat disputent la phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que le 4 e doit passer un tour préliminaire et un barrage pour les rejoindre. En cas d’échec, il est reversé en phase de ligue de Ligue Europa, tout comme le 5 e de Ligue 1. Le 6 e gagne quant à lui ticket pour les barrages de Ligue Conférence. Enfin, la Coupe de France octroie un billet direct pour la phase de ligue de la Ligue Europa.…
CMF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer