 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi la 7e place de Ligue 1 risque de ne pas être européenne cette saison
information fournie par So Foot 06/03/2026 à 12:13

Pourquoi la 7e place de Ligue 1 risque de ne pas être européenne cette saison

Pourquoi la 7e place de Ligue 1 risque de ne pas être européenne cette saison

Sortez les calculettes. Les quarts de finale de Coupe de France ont donné leur verdict cette semaine : Lens, Toulouse, Strasbourg et Nice peuvent encore espérer soulever le trophée au mois de mai. Mais ce dernier carré aura aussi des conséquences sur la course à l’Europe en Ligue 1. On fait le point.

Pour rappel, dans une configuration classique, le nouveau format des coupes d’Europe permet d’avoir sept clubs français qualifiés : les trois premiers du championnat disputent la phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que le 4 e doit passer un tour préliminaire et un barrage pour les rejoindre. En cas d’échec, il est reversé en phase de ligue de Ligue Europa, tout comme le 5 e de Ligue 1. Le 6 e gagne quant à lui ticket pour les barrages de Ligue Conférence. Enfin, la Coupe de France octroie un billet direct pour la phase de ligue de la Ligue Europa.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank