Pourquoi la 7e place de Ligue 1 risque de ne pas être européenne cette saison

Sortez les calculettes. Les quarts de finale de Coupe de France ont donné leur verdict cette semaine : Lens, Toulouse, Strasbourg et Nice peuvent encore espérer soulever le trophée au mois de mai. Mais ce dernier carré aura aussi des conséquences sur la course à l’Europe en Ligue 1. On fait le point.

Pour rappel, dans une configuration classique, le nouveau format des coupes d’Europe permet d’avoir sept clubs français qualifiés : les trois premiers du championnat disputent la phase de ligue de la Ligue des champions, tandis que le 4 e doit passer un tour préliminaire et un barrage pour les rejoindre. En cas d’échec, il est reversé en phase de ligue de Ligue Europa, tout comme le 5 e de Ligue 1. Le 6 e gagne quant à lui ticket pour les barrages de Ligue Conférence. Enfin, la Coupe de France octroie un billet direct pour la phase de ligue de la Ligue Europa.…

CMF pour SOFOOT.com