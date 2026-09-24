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Pourquoi l'Irlande monte au front face à Israël
information fournie par So Foot 24/09/2026 à 00:02
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Pourquoi l'Irlande monte au front face à Israël

Pourquoi l'Irlande monte au front face à Israël

Dimanche, les onze Irlandais qui entreront sur la pelouse contre Israël joueront un match fortement politisé. L'Irlande est en effet à la pointe du soutien aux Palestiniens, ce qui s'explique en grande partie par son propre combat, pas très ancien, contre la colonisation.

Dans un monde apaisé, on parlerait du match entre l’Irlande et Israël pour la forme époustouflante d’Oscar Gloukh, les attentes autour de Troy Parrott, héros national depuis son doublé contre le Portugal et son triplé face à la Hongrie, ou les enjeux de cette Ligue des nations dans la perspective de la qualification pour l’Euro 2028. Mais le monde est ce qu’il est, et le football passe largement au second plan. Israël « reçoit » l’Irlande ce dimanche en Hongrie, et les deux équipes se retrouveront le 4 octobre en Serbie pour le deuxième acte, où les Irlandais seront « à domicile ». Pas de marée verte à l’Aviva Stadium, donc, en raison de craintes en matière de sécurité. Il faut dire qu’Israël jouit d’une cote de popularité bien faible sur l’île.

Jouer « contre le génocide »

Le sélectionneur islandais de l’Irlande, Heimir Hallgrimsson, n’y est pas allé avec le dos de la cuillère face à la presse : « Nous ne jouons pas avec le génocide, nous jouons contre le génocide. Nous jouons contre Israël, nous ne jouons pas avec Israël. » Des propos qui font écho aux quelque 73 000 morts palestiniens depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Cette position est largement partagée au sein de la société irlandaise. « Depuis le début des années 1970, suite à la Guerre des Six Jours, l’opinion irlandaise est généralement favorable à la cause palestinienne , nous confie Marie-Violaine Louvet, maître de conférence en Civilisation irlandaise et britannique à l’Université Toulouse Jean Jaurès. Beaucoup d’actions ont été menées par la société civile irlandaise à partir des années 2000, au moment de la Seconde Intifada. 2023 est un moment clé puisqu’on assiste à une mobilisation massive et à une multiplication des initiatives pro-palestiniennes, avec des manifestations rassemblant des dizaines de milliers de personnes dans les rues. »

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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