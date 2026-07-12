Pourquoi l'Espagne est la bête noire de la France ces dernières années ?
Les stats ont les dents dures. Alors que depuis 1998, l’équipe de France avait remporté chacune de ses demi-finales lorsqu’elle s’était hissé jusqu’à ce stade de la compétition, l’Espagne est venue mettre à mal ce bilan ces dernières années .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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