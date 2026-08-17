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Pourquoi Kyllian Antonio a-t-il été privé de célébration avec ses coéquipiers
information fournie par So Foot 17/08/2026 à 00:22
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Pourquoi Kyllian Antonio a-t-il été privé de célébration avec ses coéquipiers

Pourquoi Kyllian Antonio a-t-il été privé de célébration avec ses coéquipiers

Une jurisprudence Antonio ? Tout seul, peiné et privé de dessert. Cette scène a dû se dérouler dans plusieurs foyers ce dimanche soir, mais elle a surtout été observée au stade Bollaert, où Lens a remporté le premier Trophée des champions de son histoire après sa victoire contre le PSG (1-0). Une victoire obtenue en infériorité numérique. Exclu en fin de première période après une semelle sur Maghnes Akliouche (39 e ), Kyllian Antonio est sorti très déçu .

Le plus dur, c’est que le jeune défenseur de 18 ans, formé à Lens, n’a pas eu le droit d’aller récupérer sa médaille et de faire la fête avec ses coéquipiers. Il a été puni cagibi car le corps arbitral a fait respecter le règlement . En effet, selon les lois du jeu de l’IFAB (page 132), « tout joueur, remplaçant ou joueur remplacé ayant été exclu doit quitter la proximité du terrain ainsi que la surface technique ». Le temps de remise des médailles aux vainqueurs fait partie du temps de jeu. Kyllian Antonio a ensuite retrouvé son sourire après avoir pu soulever le trophée juste après le capitaine Florian Thauvin.…

UL pour SOFOOT.com

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