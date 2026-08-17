Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine
Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette semaine.
Comment les fans de maillots ont vu l’eclipsePost Instagram Voir sur instagram.com
Le maillot le plus taré de l’été vient de Série CPost Instagram Voir sur instagram.com
Cesc Fabregas casse Internet avec son gros pantalonPost Instagram Voir sur instagram.com
On a un coup de coeur pour le logo Vercingétorix de ClermontPost Instagram Voir sur instagram.com
Pour vous, c’est roux ou c’est doré ?Post Instagram Voir sur instagram.com
Bournemouth a failli avoir le plus beau maillot de la saison mais…Post Instagram Voir sur instagram.com
Vous êtes sans doute passé à côté de ces pépitesPost Instagram Voir sur instagram.com
La nouvelle mode à la mode ? S’habiller avec un maillot ET une chemise !Post Instagram Voir sur instagram.com
La mauvaise blague de Newcastle à ses supporters…Post Instagram Voir sur instagram.com
Le FB Barcelone a sorti un maillot vraiment dégueulasse…Post Instagram Voir sur instagram.com
Si tu aimes ce genre de contenus, si tu t’intéresses aux maillots notamment , n’hésite pas à suivre Dégaine (by So Foot) sur Instagram ou Tiktok !…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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