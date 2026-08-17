Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine

Maillots, crampons, lifestyle : le récap’ de la semaine dernière avec Dégaine

Dégaine est le média de So Foot consacré aux maillots, aux équipements, au lifestyle, au « blokecore« etc. On y parle des nouveautés et de vintage, de toute ce qui constitue un pan entier de la culture foot. Voici une petite sélection de ce qu’on a publié cette semaine.

Comment les fans de maillots ont vu l’eclipse

Le maillot le plus taré de l’été vient de Série C

Cesc Fabregas casse Internet avec son gros pantalon

On a un coup de coeur pour le logo Vercingétorix de Clermont

Pour vous, c’est roux ou c’est doré ?

Bournemouth a failli avoir le plus beau maillot de la saison mais…

Vous êtes sans doute passé à côté de ces pépites

La nouvelle mode à la mode ? S’habiller avec un maillot ET une chemise !

La mauvaise blague de Newcastle à ses supporters…

Le FB Barcelone a sorti un maillot vraiment dégueulasse…

Si tu aimes ce genre de contenus, si tu t’intéresses aux maillots notamment , n’hésite pas à suivre Dégaine (by So Foot) sur Instagram ou Tiktok !…

SF pour SOFOOT.com