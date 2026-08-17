La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
Trois ans après Juan Cuadrado, la Juve accueille un Colombien. Ce lundi matin, la Juventus a officialisé le recrutement du défenseur central Jhon Lucumi , 28 ans. Le Colombien arrive de Bologne qui a cédé son taulier pour 20 millions d’euros .
À six jours de la reprise de la Serie A, la Juve renforce donc un peu plus son secteur défensif, après 34 buts encaissés en 38 rencontres de championnat la saison dernière. …
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer