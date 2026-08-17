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La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs
information fournie par So Foot 17/08/2026 à 10:52
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La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs

La Juventus ramène un des cadres de la Colombie dans ses rangs

Trois ans après Juan Cuadrado, la Juve accueille un Colombien. Ce lundi matin, la Juventus a officialisé le recrutement du défenseur central Jhon Lucumi , 28 ans. Le Colombien arrive de Bologne qui a cédé son taulier pour 20 millions d’euros .

À six jours de la reprise de la Serie A, la Juve renforce donc un peu plus son secteur défensif, après 34 buts encaissés en 38 rencontres de championnat la saison dernière.

AC pour SOFOOT.com

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