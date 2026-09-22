Pourquoi jouer pour Zidane procure autant d’émotions

Des joueurs impressionnés, un sélectionneur impressionnant, voici le résumé de la première séance d’entraînement de l’équipe de France version Zidane. Mais au fait, pourquoi jouer pour Zizou paraît si exceptionnel ?

On a vite fait le tour des superlatifs et autres champs lexicaux de l’émerveillement, au moment de décrire les réactions des joueurs français interrogés sur leur première séance d’entraînement avec Zinédine Zidane. Des plus expérimentés comme Dayot Upamecano aux novices comme Maxence Lacroix, tous se sont accordés sur une chose : approcher Zizou relève du privilège. La réalité est pourtant là. Durant les quatre prochaines années (ou plus, ou moins), la légende nationale sera leur sélectionneur et il faudra s’y faire. Une petite folie, tant l’expérience semble être exceptionnelle et vectrice de belles émotions.

Pour se faire une idée des émotions procurées par le Zidane coach, il faut remonter treize ans en arrière. À l’été 2013, ZZ commence sa vie de coach pro en devenant adjoint de Carlo Ancelotti au Real Madrid. De l’aveu de plusieurs joueurs – dont Cristiano Ronaldo –, cette intronisation, suivie de celle d’entraîneur principal en janvier 2016, a constitué un moment particulier dans leur carrière. Ce moment où la poignée de main est moite et où l’on bégaye à la simple prononciation d’un « bonjour ».…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com