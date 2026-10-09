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Pourquoi j’ai arrêté de jouer à FIFA
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 13:56

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Pourquoi j’ai arrêté de jouer à FIFA

Pourquoi j’ai arrêté de jouer à FIFA

Le dernier opus de la mythique saga d’EA Sports est sorti récemment, mais la curiosité et la magie n’opèrent plus depuis un moment.

Au début de l’automne, c’est un rituel qui ne bouge pas depuis plusieurs années : la sortie du mastodonte des jeux de football, EA FC , anciennement FIFA . L’envie pressante de se lancer dans une nouvelle carrière avec les effectifs mis à jour, l’effervescence d’Ultimate Team et de packer du lourd, le plaisir d’écouter une bande-son soigneusement sélectionnée ou encore le défi, avec des amis, de rebâtir notre club pro en partant du bas de la pyramide : peu importent les éditions, je savais trouver mon terrain de jeu.

Le Mondial 1998 et Blur, première porte d’entrée

Mon anniversaire étant fin septembre, j’en ai souvent profité, et c’était devenu un rendez-vous incontournable. Mais après avoir fait l’impasse sur l’opus 2026, je vais également passer mon tour sur celui de 2027. La lassitude d’un mode carrière totalement délaissé ? Le manque d’intérêt pour un gameplay qui tourne en rond ? Les potes trentenaires qui sont désormais pères de famille et ne sont plus disponibles pour des sessions ? Il y a sans doute un peu de tout ça.…

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Par Scipion pour SOFOOT.com

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