Ce que Zidane peut changer en Ligue 1

Après trois semaines d'équipe de France, la saison de Ligue 1 reprend ses droits avec des Lens-Lyon, Brest-Angers ou encore Rennes-Auxerre. Des rencontres portées par l'élan de Zinédine Zidane ? C'est possible.

Trois semaines de trêve internationale, c’est trop pour Jules Koundé et Xavi. Pour la France, ce fut une chouette occasion de voir les matchs de l’équipe de Zidane, de scruter les choix de Zidane, d’apprécier Zidane au Stade de France et d’idolâtrer les contrôles en chaussures derby de Zidane. Écrire « voir Zidane » aurait suffit dans cette anaphore, tant l’euphorie suscitée par chaque mouvement de sourcil de l’icone sont intactes. Reste que pendant ces trois semaines, Yannick Cahuzac, Bruno Genesio et les acteurs de la Ligue 1 ont pu travailler dans le calme. Et s’inspirer de Zidane ?

Fièvre populaire…

Les quatre premières sorties des nouveaux Bleus ont livré quelques promesses. Alors que les discussions médiatiques tournaient autour du prix de l’essence et des révoltes lycéennes, une fièvre populaire s’est emparée du sélectionneur et de ses séminaristes. Même si tout n’a pas été parfait, même si les Bleus se sont heurtés à la défense italienne et ont mis du temps à déverrouiller la Belgique, le passage de Kylian Mbappé à gauche, les phases de pressing et les intentions renouvelées de cette nouvelle France ont été été appréciés. De là à affirmer qu’une patte Zidane pourrait ruisseler sur le jeu des équipes Ligue 1, c’est trop prématuré, mais sur le plan médiatique, les quatre matchs de Ligue des nations ont suscité un bel engouement. Les audiences télé ont été supérieures à celles d’autres trêves de septembre. Espérer une attention accrue sur la Ligue 1 (qui n’a eu le droit qu’à deux sujets aux 20 heures de France 2 et TF1 en septembre, par exemple) n’est qu’à un pas.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com