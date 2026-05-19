Pourquoi Grégory Lorenzi ne peut pas encore signer à l'OM

Le double jeu de Tommy Lee Lorenzi. Annoncé comme le prochain directeur sportif de l’OM après le départ de Mehdi Benatia, Grégory Lorenzi enchaîne les tours de terrain et les bains de foule avec les supporters brestois chez les Pirates. Pourtant, l’ancien défenseur central n’a toujours pas signé son contrat chez les Olympiens, et la raison n’est pas due qu’à un simple contretemps.

En effet, Nice-Matin révèle que Lorenzi aurait d’ores et déjà signé un contrat avec l’OGC Nice, pleinement valable en cas de maintien en Ligue 1 des Aiglons . Un document qui bloque, pour le moment, son arrivée sur la Canebière. Mais c’est surtout le retournement de veste de Lorenzi qui passe très mal aux yeux des dirigeants du Gym, lesquels entendent bien faire valoir leurs droits pour récupérer l’ancien magicien de Bretagne.…

TC pour SOFOOT.com