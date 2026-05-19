Des scènes de liesse dans les rues au Brésil pour le retour de Neymar

Des scènes de liesse dans les rues au Brésil pour le retour de Neymar

Le prince est de retour. Carlo Ancelotti a réveillé la ferveur du peuple brésilien ce lundi soir lors de l’annonce de la liste des 26 joueurs qui disputeront la prochaine Coupe du monde. À l’énoncé du nom de Neymar, c’est tout un pays qui a chaviré de bonheur.

Les scènes de liesse se sont multipliées, dans la salle de conférences de presse mais également à l’extérieur du bâtiment et dans les rues , où les Brésiliens ont explosé de joie, forçant le sélectionneur italien à s’arrêter quelques secondes avant de poursuivre sa liste.…

TC pour SOFOOT.com