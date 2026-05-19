Des scènes de liesse dans les rues au Brésil pour le retour de Neymar
Le prince est de retour. Carlo Ancelotti a réveillé la ferveur du peuple brésilien ce lundi soir lors de l’annonce de la liste des 26 joueurs qui disputeront la prochaine Coupe du monde. À l’énoncé du nom de Neymar, c’est tout un pays qui a chaviré de bonheur.
Les scènes de liesse se sont multipliées, dans la salle de conférences de presse mais également à l’extérieur du bâtiment et dans les rues , où les Brésiliens ont explosé de joie, forçant le sélectionneur italien à s’arrêter quelques secondes avant de poursuivre sa liste.…
TC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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