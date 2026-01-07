Pourquoi Gary O’Neil est une bonne pioche pour Strasbourg

Liam Rosenior s’est envolé de Strasbourg comme un voleur, mais Gary O’Neil atterrit tel un sauveur. Avec sa palette tactique et son flair, l’ancien entraîneur de Wolverhampton et de Bournemouth compte bien redonner du baume au cœur au Racing et à ses supporters, épuisés par les déboires de la multipropriété.

Ode à la patience

« La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux. » Ce proverbe persan résumerait bien le passé et l’avenir du nouvel entraîneur de Strasbourg Gary O’Neil. Limogé en décembre 2024 par Wolverhampton après une série de revers, l’Anglais n’a pas couru aussi vite qu’Olivier Létang vers un vestiaire. Pendant plus d’un an, l’ancien entraîneur des Golds and Blacks a travaillé dans l’ombre en attendant un projet excitant. Une période de chômage où il a continué à développer ses connaissances sur le métier d’entraîneur grâce à des échanges avec de nombreux spécialistes de la tactique, entre autres des longues touches.

S’il a reconnu avoir été approché ces derniers mois sans jamais broncher, O’Neil n’a en revanche pas loupé l’occasion de s’engager dans le Bas-Rhin. Une preuve qu’il est le genre de type à ne pas se précipiter et à flairer les bons coups, une vertu dans le foot moderne où les décisions hâtives font la loi. Il entend désormais profiter de cette belle opportunité pour enfin s’inscrire dans la durée, contrairement à ses deux expériences précédentes et à l’inverse de l’éphémère passage du néo-Londonien Rosenior au pays du kougelhopf (sauf si Chelsea a besoin de lui en urgence).…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com