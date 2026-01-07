 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi Gary O’Neil est une bonne pioche pour Strasbourg
information fournie par So Foot 07/01/2026 à 21:31

Pourquoi Gary O’Neil est une bonne pioche pour Strasbourg

Pourquoi Gary O’Neil est une bonne pioche pour Strasbourg

Liam Rosenior s’est envolé de Strasbourg comme un voleur, mais Gary O’Neil atterrit tel un sauveur. Avec sa palette tactique et son flair, l’ancien entraîneur de Wolverhampton et de Bournemouth compte bien redonner du baume au cœur au Racing et à ses supporters, épuisés par les déboires de la multipropriété.

Ode à la patience

« La patience est un arbre dont la racine est amère, et dont les fruits sont très doux. » Ce proverbe persan résumerait bien le passé et l’avenir du nouvel entraîneur de Strasbourg Gary O’Neil. Limogé en décembre 2024 par Wolverhampton après une série de revers, l’Anglais n’a pas couru aussi vite qu’Olivier Létang vers un vestiaire. Pendant plus d’un an, l’ancien entraîneur des Golds and Blacks a travaillé dans l’ombre en attendant un projet excitant. Une période de chômage où il a continué à développer ses connaissances sur le métier d’entraîneur grâce à des échanges avec de nombreux spécialistes de la tactique, entre autres des longues touches.

S’il a reconnu avoir été approché ces derniers mois sans jamais broncher, O’Neil n’a en revanche pas loupé l’occasion de s’engager dans le Bas-Rhin. Une preuve qu’il est le genre de type à ne pas se précipiter et à flairer les bons coups, une vertu dans le foot moderne où les décisions hâtives font la loi. Il entend désormais profiter de cette belle opportunité pour enfin s’inscrire dans la durée, contrairement à ses deux expériences précédentes et à l’inverse de l’éphémère passage du néo-Londonien Rosenior au pays du kougelhopf (sauf si Chelsea a besoin de lui en urgence).…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Manchester United freiné à Burnley, scénario de dingue à Newcastle
    Manchester United freiné à Burnley, scénario de dingue à Newcastle
    information fournie par So Foot 07.01.2026 23:32 

    Burnley 2-2 Manchester United Buts : Heaven (CSC, 13 e ) et Anthony (66 e ) pour les Clarets // Šeško (50 e et 60 e ) pour les Red Devils Pluie de buts en Angleterre, mais aucun vainqueur.… TJ pour SOFOOT.com

  • L'inter reste en tête de la Serie A
    L'inter reste en tête de la Serie A
    information fournie par So Foot 07.01.2026 22:46 

    Parme 0-2 Inter But : Dimarco (42 e ) et Thuram (90 e +8) pour les Nerazzuri Plus d’informations à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • City et Villa perdent du terrain, Chelsea se déchire
    City et Villa perdent du terrain, Chelsea se déchire
    information fournie par So Foot 07.01.2026 22:42 

    Dans le multiplex anglais de ce mercredi, les deux poursuivants à Arsenal que sont Manchester City et Aston Villa n'ont pris qu'un point chacun, alors que Chelsea s'est vautré pour laisser Brentford lui passer devant. Belle soirée pour Arsenal : les deux poursuivants, ... Lire la suite

  • Arnaud Kalimuendo part se relancer en Allemagne
    Arnaud Kalimuendo part se relancer en Allemagne
    information fournie par So Foot 07.01.2026 22:35 

    Dans la terre favorite pour attaquants français en méforme. En effet, ça ne fonctionnait pas très fort ces derniers mois pour Arnaud Kalimuendo, qui galérait du côté de Nottingham Forest. Zéro but en neuf rencontres de Premier League cette saison (tout de même ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank