 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi Fermín López est le joueur frisson du Barça
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 09:10

Pourquoi Fermín López est le joueur frisson du Barça

Pourquoi Fermín López est le joueur frisson du Barça

Décisif presque à chaque sortie, Fermín López est l’un des hommes en forme de Barcelone. Capable de tout faire, même marquer, l’Andalou s’affirme comme l’un des profils les plus complets et enthousiasmants de l’équipe de Hansi Flick.

Quand on est supporter du FC Barcelone, on a l’embarras du choix en matière de joueurs frisson. Si vous aimez les buts, on a toujours ce bon vieux Robert Lewandowski, décisif toutes les 79 minutes cette saison. Pour les dribbles, il y a l’inévitable Lamine Yamal bien sûr. Et si vous avez un faible pour les joueurs intelligents qui font fonctionner toute la machine, Pedri est la référence mondiale en la matière. Mais si vous aimez un peu tout ça, qui est-ce qui peut vous convenir ? Eh bien, il est possible que Fermín López soit votre came.

Malgré une blessure musculaire qui l’a tenu un mois à l’écart des terrains, l’Andalou est sans nul doute l’un des tout meilleurs Blaugrana cette saison. En témoigne encore son dernier match face à l’Athletic Club ce week-end : pour sa première au Camp Nou et sa centième apparition sous le maillot du Barça, le milieu ambidextre a trouvé le chemin des filets, distillé une passe décisive, provoqué un carton rouge et est rentré chez lui avec le trophée d’homme du match sous le bras. Une après-midi de patron, qui confirme le statut qu’il est en train de se bâtir semaine après semaine chez les champions d’Espagne.…

Par François Linden pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Xabi Alonso sur la sellette au Real selon des médias espagnols
    Xabi Alonso sur la sellette au Real selon des médias espagnols
    information fournie par So Foot 25.11.2025 09:57 

    Il y a des hauts et des Valdebebas ! Selon plusieurs médias espagnols, Xabi Alonso serait dans la panade. Après le match nul contre Elche ce week-end (2-2), l’entraîneur du Real Madrid est mis en cause pour des performances pas au top depuis la victoire contre ... Lire la suite

  • «J'aime bien voir mes joueurs se battre entre eux », estime David Moyes
    «J'aime bien voir mes joueurs se battre entre eux », estime David Moyes
    information fournie par So Foot 25.11.2025 09:33 

    Fight Club ? Au rayon des cartons rouges stupides, celui d’Idrissa Gueye peut être placé très haut. Idrissa Gueye a été expulsé dès la 13 e minute de Manchester United-Everton pour avoir tarté Michael Keane, son propre coéquipier. Il lui reprochait son retour un ... Lire la suite

  • Un forfait chez les Bleues pour la Ligue des nations
    Un forfait chez les Bleues pour la Ligue des nations
    information fournie par So Foot 25.11.2025 09:11 

    Katoto out. L’attaquante des Lyonnes Marie-Antoinette Katoto ne sera pas de la partie pour la double confrontation face à la Suède en Ligue des nations. « Gênée à l’ischio-jambier gauche lors du match de Première Ligue de l’OL Lyonnes face au RC Strasbourg, samedi, ... Lire la suite

  • Il est possible de se faire du bien sans casser sa tirelire. ( crédit photo : Getty Images )
    Comment partir une semaine en stage bien-être pour moins de 400 euros?
    information fournie par Le Particulier pour Conso 25.11.2025 08:30 

    Pour se ressourcer, les Français participent de plus en plus souvent à des séjours sportifs, de méditation ou encore à des ateliers de nutrition. En demi-pension ou en pension complète, voici une liste de lieux et d’activités pour se faire du bien sans miner son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank