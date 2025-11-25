Pourquoi Fermín López est le joueur frisson du Barça

Décisif presque à chaque sortie, Fermín López est l’un des hommes en forme de Barcelone. Capable de tout faire, même marquer, l’Andalou s’affirme comme l’un des profils les plus complets et enthousiasmants de l’équipe de Hansi Flick.

Quand on est supporter du FC Barcelone, on a l’embarras du choix en matière de joueurs frisson. Si vous aimez les buts, on a toujours ce bon vieux Robert Lewandowski, décisif toutes les 79 minutes cette saison. Pour les dribbles, il y a l’inévitable Lamine Yamal bien sûr. Et si vous avez un faible pour les joueurs intelligents qui font fonctionner toute la machine, Pedri est la référence mondiale en la matière. Mais si vous aimez un peu tout ça, qui est-ce qui peut vous convenir ? Eh bien, il est possible que Fermín López soit votre came.

Malgré une blessure musculaire qui l’a tenu un mois à l’écart des terrains, l’Andalou est sans nul doute l’un des tout meilleurs Blaugrana cette saison. En témoigne encore son dernier match face à l’Athletic Club ce week-end : pour sa première au Camp Nou et sa centième apparition sous le maillot du Barça, le milieu ambidextre a trouvé le chemin des filets, distillé une passe décisive, provoqué un carton rouge et est rentré chez lui avec le trophée d’homme du match sous le bras. Une après-midi de patron, qui confirme le statut qu’il est en train de se bâtir semaine après semaine chez les champions d’Espagne.…

Par François Linden pour SOFOOT.com