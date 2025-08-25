 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Pourquoi faut-il arrêter de pousser pour le retour des champions du monde 2018 en Bleus
information fournie par So Foot 25/08/2025 à 12:14

Si toute la France est, à juste titre, sous le charme du retour des glorieux champions du monde 2018 en Ligue 1, et qu'Olivier Giroud reste un formidable avant-centre, il est important de ne pas s'enflammer. À moins de 300 jours de la Coupe du monde 2026, les sentiments doivent être mis de côté pour ne pas déstabiliser les jeunes pousses, sur qui l'équipe de France doit plus que jamais miser.

Comment ne pas succomber ? Buteur héroïque lors de la courte victoire de Lille face à Monaco dimanche (1-0), Olivier Giroud a déjà mis tout le monde d’accord, même s’il a raté un tir au but, que les supporters des Dogues auront bien vite oublié. Avec ses deux pions au compteur, le meilleur buteur de l’équipe de France est le champion du monde 2018 le plus en vue depuis la reprise de notre chère Ligue 1. Le néo-Monégasque Paul Pogba, en manque de forme, n’a pas découvert les pelouses du championnat de France, Florian Thauvin trouve petit à petit ses marques avec les Sang et Or alors que Djibril Sidibé, sur les bords de la Garonne depuis la saison dernière, retrouve une seconde jeunesse avec Toulouse, étonnant dauphin de Lyon, où Corentin Tolisso ne cesse de confirmer son retour au top. Pour autant, il faut garder la tête froide, les laisser profiter de leur suite (ou fin) de carrière et ne surtout pas être suspendus à leur destin en équipe de France.

À bas la nostalgie !

Dès que les bonnes prestations s’enchaînent, c’est toujours la même musique. Les souvenirs se bousculent, et l’envie de voir les gloires qui ont rendu le tablier en équipe de France faire leur come-back est irrépressible. C’est souvent le cas avec Antoine Griezmann, et cela le sera aussi à chaque fois que Giroud fera trembler les filets. Pour autant, celui qui a marqué son 350ᵉ but en carrière a comme souvent eu les mots justes pour calmer les ardeurs des journalistes : « J’ai reçu un superbe hommage en mars. J’ai été très ému, très touché, je me suis senti privilégié. Pour moi, c’est fini, a assuré l’attaquant de Lille. Maintenant, ne jamais dire jamais, mais je sais qu’il y a des supers talents qui arrivent derrière, des jeunes qui poussent, c’est à eux d’écrire leur histoire. J’ai fait ma part du boulot, à eux de faire le leur. »

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
