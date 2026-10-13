« Pourquoi fais-tu ça ? » : la réaction de Vinicius après son carton rouge

Les ascenseurs émotionnels. Ce samedi, face à Villarreal (1-0), Vinicius Junior pensait avoir définitivement planté l’épée du Real dans le dos de leur adversaire avant de voir son but annulé et… de recevoir un carton rouge direct. En cause, un tirage de cheveux volontaire sur Nathan Saliba au début de l’action. Un geste qui pourrait lui coûter au moins deux prunes de suspension, et donc le priver du Clásico face au Barça , le 25 octobre.

Vini voit rouge, mais ne comprend pas pourquoi

D’après le rapport de l’arbitre Isidoro Diaz de Mera, le Brésilien aurait ensuite continué à protester de manière agressive, en criant et en s’approchant de l’homme en noir. Il aurait même fallu que ses coéquipiers le retiennent . De quoi compliquer sérieusement sa défense devant la commission de discipline.…

AC pour SOFOOT.com