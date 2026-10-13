 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

« Pourquoi fais-tu ça ? » : la réaction de Vinicius après son carton rouge
information fournie par So Foot 13/10/2026 à 10:11

Ajouter Boursorama à vos sources

« Pourquoi fais-tu ça ? » : la réaction de Vinicius après son carton rouge

« Pourquoi fais-tu ça ? » : la réaction de Vinicius après son carton rouge

Les ascenseurs émotionnels. Ce samedi, face à Villarreal (1-0), Vinicius Junior pensait avoir définitivement planté l’épée du Real dans le dos de leur adversaire avant de voir son but annulé et… de recevoir un carton rouge direct. En cause, un tirage de cheveux volontaire sur Nathan Saliba au début de l’action. Un geste qui pourrait lui coûter au moins deux prunes de suspension, et donc le priver du Clásico face au Barça , le 25 octobre.

Vini voit rouge, mais ne comprend pas pourquoi

D’après le rapport de l’arbitre Isidoro Diaz de Mera, le Brésilien aurait ensuite continué à protester de manière agressive, en criant et en s’approchant de l’homme en noir. Il aurait même fallu que ses coéquipiers le retiennent . De quoi compliquer sérieusement sa défense devant la commission de discipline.…

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Borussia Dortmund mise sur la stabilité
    Le Borussia Dortmund mise sur la stabilité
    information fournie par So Foot 13.10.2026 11:32 

    Le doux parfum de la Ruhr. Après un passage de deux saisons à Francfort (2016-2018), une toute petite année en Bavière (2018-2019) et deux ans à Wolfsburg (2022-2024), Niko Kovač va vraisemblablement battre son record de longévité sur un banc allemand après sa ... Lire la suite

  • Steven Gerrard s’estime volé par Manchester City
    Steven Gerrard s’estime volé par Manchester City
    information fournie par So Foot 13.10.2026 11:30 

    Un crime contre le souvenir ? Ce mardi, c’est au tour de l’ancienne légende de Liverpool Steven Gerrard de revenir sur le scandale visant Manchester City au micro du podcast Overlap Daily. Pour le quatrième joueur le plus capé de l’histoire de la sélection anglaise, ... Lire la suite

  • Dani Carvajal signe (enfin) à Getafe
    Dani Carvajal signe (enfin) à Getafe
    information fournie par So Foot 13.10.2026 11:17 

    Por fin . Après une semaine de tractations et de démêlés administratifs pour parvenir à un accord avec la Liga, Getafe a officialisé l’arrivée de Dani Carvajal ce mardi matin .Le champion d’Europe avec le Real Madrid dépose ses valises dans le club de la banlieue ... Lire la suite

  • Cristiano Ronaldo porte une écharpe de l'Arabie saoudite
    Cristiano Ronaldo porte une écharpe de l'Arabie saoudite
    information fournie par So Foot 13.10.2026 11:03 

    L’ambassadeur du royaume. Lundi soir, le coup d’envoi entre Al Nassr et Neftchi Fargona en Ligue des champions asiatique a été repoussé après l’interception d’un missile balistique Houthis , selon Al-Riyadiah . Les joueurs et supporters ont été invités à ne pas ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank