Pourquoi Dimitri Payet pourrait gagner un titre en étant sans club
information fournie par So Foot 16/12/2025 à 12:06

Pourquoi Dimitri Payet pourrait gagner un titre en étant sans club

Pourquoi Dimitri Payet pourrait gagner un titre en étant sans club

Champion en télétravail.

Longtemps, Dimitri Payet a été l’homme aux highlights sans médailles. À 38 ans, le Réunionnais pourrait enfin cocher la case « premier titre majeur » à son palmarès. Pourtant, il est actuellement sans club.…

MH pour SOFOOT.com

Sport
  • Thiago Silva pourrait faire son retour en Europe cet hiver
    Thiago Silva pourrait faire son retour en Europe cet hiver
    information fournie par So Foot 16.12.2025 12:18 

    Le retour du roi. Éliminé par le Vasco de Gama en demi-finale de Coupe du Brésil ce dimanche (1-0, 3-4 tab ; 1-2 à l’aller), Thiago Silva a sans doute joué son dernier match avec Fluminense . Comme le rapporte Globo, le défenseur de 41 ans aurait fait ses adieux ... Lire la suite

  • Olivier Giroud : « Montpellier 2012, c’était un peu comme Leicester en 2016 »
    Olivier Giroud : « Montpellier 2012, c’était un peu comme Leicester en 2016 »
    information fournie par So Foot 16.12.2025 11:34 

    Instant nostalgie pour Gigi. Pour Olivier Giroud, le tremplin se nomme La Paillade . « Montpellier, ça a été le grand pas » , résume l’actuel Lillois chez SkySports. Champion de France en 2012 face au PSG fraîchement passé sous pavillon qatari, le MHSC réalise ... Lire la suite

  • « Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu’il ait plus de temps de jeu
    « Free Kobbie Mainoo » : le frère du joueur milite pour qu’il ait plus de temps de jeu
    information fournie par So Foot 16.12.2025 10:59 

    On salue l’inventivité. À Old Trafford, lundi soir, en bordure du match nul contre Bournemouth (4-4), Jordan Mainoo-Hames, demi-frère de Kobbie, a dégainé un t-shirt personnalisé « Free Kobbie Mainoo » . Derrière la blague, une réalité : le milieu de terrain de ... Lire la suite

  • Gianluigi Buffon apporte son soutien à Giorgia Meloni
    Gianluigi Buffon apporte son soutien à Giorgia Meloni
    information fournie par So Foot 16.12.2025 10:25 

    Il y a des soutiens qui pèsent plus que d’autres. Surtout en Italie et quand on s’appelle Gianluigi Buffon. L’ancien gardien aux 176 sélections était présent à Rome au rassemblement politique Atreju , des jeunes militants de Fratelli d’Italia , le parti d’extrême ... Lire la suite

