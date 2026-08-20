Pourquoi Dayann Methalie n'a pas (encore) pu signer à Sunderland

Le malade imaginaire, première scène. Alors que tout était bouclé entre Toulouse et Sunderland à propos du transfert de Dayann Methalie (28 millions d’euros + 2 à 5 de bonus), le club anglais a recalé le latéral gauche à la visite médicale.

La raison ? Une blessure au dos, qui impliquerait une indisponibilité de six semaines selon la formation de Régis Le Bris, pas sur la même ligne que le médecin des Violets qui y voit un problème bénin, rapporte L’Équipe .…

NB pour SOFOOT.com