Pourquoi Claudia Pina rend fous les joueurs de FC26 ?

Depuis le début de FC26, anciennement FIFA, un débat fait rage au sein de la communauté de joueurs : est-ce qu’il faut idolâtrer ou haïr la carte de Claudia Pina ? Meilleure joueuse du jeu, l’attaquante du FC Barcelone cristallise à elle seule la difficile intégration des joueuses dans la licence, mais aussi la misogynie de certains gamers.

Oubliez Erling Haaland, Kylian Mbappé, Alexia Putellas ou encore Mohamed Salah, la meilleure joueuse du nouveau FC26 est Claudia Pina. De très loin. Sa carte ne dépasse pas les 86 de général et les 79 de vitesse, mais cela ne l’empêche pas d’être l’une des meilleures joueuses de l’histoire de la licence. Dans le mode FIFA Ultimate Team (FUT), le niveau de Claudia Pina est si phénoménal qu’elle est quasiment présente dans toutes les équipes, au point d’être la deuxième joueuse la plus utilisée sur cet opus avec près de 7 millions de matchs disputés. Alors, pourquoi un tel succès ? Et aussi, qu’est-ce que cela raconte de l’évolution de cette licence et de manière plus globale de l’intégration des femmes dans le jeu ?

Playstyles, arcade et sexisme

« Une carte aussi complète en matière de finition, de physique, d’agilité, de mobilité et de qualité de passe, c’est du jamais-vu, pose Thip, un streamer Twitch spécialiste du jeu qui compte plus de 146 000 abonnés. En compétition, les joueurs pros mettent sur le banc des joueurs à 3 à 4 millions de crédits (argent virtuel du jeu, NDLR) , pour elle. » C’est simple, l’internationale espagnole coche tous les critères pour être la joueuse ultime, notamment grâce aux playstyles, des capacités spéciales permettant aux joueurs/joueuses d’être plus performant(e)s dans certains secteurs.…

Par Victor Marie et Thomas Morlec pour SOFOOT.com