Pourquoi Cherki n'a pas signé au PSG en 2024

À leurs actes manqués. Le PSG prépare ses valises pour défier un Manchester City tourmenté : c’est l’heure de ressortir les dossiers. Comme le rapporte L’Equipe , Rayan Cherki était tout prêt de parapher un contrat dans le club de la capitale pour 15 briques .

« Tout était prêt, sauf que le Borussia Dortmund est arrivé à ce moment-là en se mettant au milieu et en proposant du temps de jeu, ce que Paris ne garantit jamais, indique un acteur des négociations au quotidien sportif. Rayan et son entourage ont réfléchi et ont temporisé quelques jours en attendant de voir si Dortmund allait concrétiser son discours. » …

SW pour SOFOOT.com