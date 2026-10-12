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L'Atalanta s'offre Venise grâce à un doublé de Krstovic
information fournie par So Foot 12/10/2026 à 21:00

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L'Atalanta s'offre Venise grâce à un doublé de Krstovic

L'Atalanta s'offre Venise grâce à un doublé de Krstovic

Atalanta Bergame 3-1 Venezia FC

Buts : Kessie (4e), Krstovic (6e, 30e) pour la Dea // Hainaut (37e) pour les Arancioneroverdi

Toujours la lose pour Venise. Rapidement dépassés par les vagues offensives de l’Atalanta, les Vénitiens ne glanent toujours pas de point en Serie A. Après une première période mouvementée et riche en buts, le match a laissé place à un flottement moins plaisant.…

SW pour SOFOOT.com

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