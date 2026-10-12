L'Atalanta s'offre Venise grâce à un doublé de Krstovic
Atalanta Bergame 3-1 Venezia FC
Buts : Kessie (4e), Krstovic (6e, 30e) pour la Dea // Hainaut (37e) pour les Arancioneroverdi
Toujours la lose pour Venise. Rapidement dépassés par les vagues offensives de l’Atalanta, les Vénitiens ne glanent toujours pas de point en Serie A. Après une première période mouvementée et riche en buts, le match a laissé place à un flottement moins plaisant.…
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