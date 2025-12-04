La commission de discipline ferme des tribunes pour des craquages de fumigènes... à l'extérieur
Ligue 1+ va avoir plus de spectateurs ce mois-ci.
Réunie ce mercredi pour attribuer les suspensions aux mauvais élèves de Ligue 1, la commission de discipline de la LFP a envoyé du lourd. Fautif en tant que dernier défenseur face au Havre, le Lillois Ayyoub Bouaddi s’est vu infliger une suspension ferme pour deux matchs. Il manquera donc les rencontres contre l’OM et Auxerre.…
CDB pour SOFOOT.com
