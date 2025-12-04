 Aller au contenu principal
La commission de discipline ferme des tribunes pour des craquages de fumigènes... à l'extérieur
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 10:47

La commission de discipline ferme des tribunes pour des craquages de fumigènes... à l'extérieur

La commission de discipline ferme des tribunes pour des craquages de fumigènes... à l'extérieur

Ligue 1+ va avoir plus de spectateurs ce mois-ci.

Réunie ce mercredi pour attribuer les suspensions aux mauvais élèves de Ligue 1, la commission de discipline de la LFP a envoyé du lourd. Fautif en tant que dernier défenseur face au Havre, le Lillois Ayyoub Bouaddi s’est vu infliger une suspension ferme pour deux matchs. Il manquera donc les rencontres contre l’OM et Auxerre.…

CDB pour SOFOOT.com

