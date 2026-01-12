Pourquoi 2026 sera l’année de Jonathan David
Vivement critiqué depuis le début de saison, Jonathan David (25 ans) peine à trouver confiance sous le maillot de la Juventus, qu’il a rejointe l’été dernier. Et si certaines rumeurs font déjà état d’une possible fin d’aventure dans le Piémont, son expérience lilloise laisse à penser que les tifosi devraient se montrer patients avec leur nouveau cannoniere.
« Qui sait comment Jonathan David a gagné son surnom ? Car de l’Iceman censé transformer les rêves de de la Juventus en réalité, il ne reste qu’une flaque d’eau créée par un mélange d’anxiété, de peur et d’arrogance » : la métaphore, aussi poétique qu’acerbe, est l’œuvre du quotidien Tuttosport , au lendemain de la contre-performance de la Juventus à domicile face à Lecce (1-1), le 3 janvier. La raison principale ? Le penalty tiré par l’international canadien à la 66 e minute – entre une panenka foireuse et un plat du pied mollasson – et facilement détourné par Wladimiro Falcone, le portier adverse.
Un sacré loupé qui surprendra les supporters du LOSC, longtemps habitués au réalisme de JoDav’ depuis le petit rond blanc : avec 26 pénos transformés sous le maillot des Dogues, Iceman avait convaincu les foules d’un sang-froid à toute épreuve dans l’exercice, en témoignent ses pions importantissimes et décisifs face au Real Madrid (1-0), à l’Atlético de Madrid (1-3) ou au voisin lensois lors d’un derby électrique (1-0) – liste non exhaustive. Un penalty loupé ne mérite pas un tel clouage au pilori, mais cet échec représente surtout un élément à charge de plus dans le bilan statistique famélique du natif de Brooklyn, depuis sa venue dans le Piémont.…
Propos de Jérémy Pied recueillis par FG
Par François Goyet pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
