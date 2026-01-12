Pourquoi 2026 sera l’année de Jonathan David

Vivement critiqué depuis le début de saison, Jonathan David (25 ans) peine à trouver confiance sous le maillot de la Juventus, qu’il a rejointe l’été dernier. Et si certaines rumeurs font déjà état d’une possible fin d’aventure dans le Piémont, son expérience lilloise laisse à penser que les tifosi devraient se montrer patients avec leur nouveau cannoniere.

« Qui sait comment Jonathan David a gagné son surnom ? Car de l’Iceman censé transformer les rêves de de la Juventus en réalité, il ne reste qu’une flaque d’eau créée par un mélange d’anxiété, de peur et d’arrogance » : la métaphore, aussi poétique qu’acerbe, est l’œuvre du quotidien Tuttosport , au lendemain de la contre-performance de la Juventus à domicile face à Lecce (1-1), le 3 janvier. La raison principale ? Le penalty tiré par l’international canadien à la 66 e minute – entre une panenka foireuse et un plat du pied mollasson – et facilement détourné par Wladimiro Falcone, le portier adverse.

Un sacré loupé qui surprendra les supporters du LOSC, longtemps habitués au réalisme de JoDav’ depuis le petit rond blanc : avec 26 pénos transformés sous le maillot des Dogues, Iceman avait convaincu les foules d’un sang-froid à toute épreuve dans l’exercice, en témoignent ses pions importantissimes et décisifs face au Real Madrid (1-0), à l’Atlético de Madrid (1-3) ou au voisin lensois lors d’un derby électrique (1-0) – liste non exhaustive. Un penalty loupé ne mérite pas un tel clouage au pilori, mais cet échec représente surtout un élément à charge de plus dans le bilan statistique famélique du natif de Brooklyn, depuis sa venue dans le Piémont.…

Propos de Jérémy Pied recueillis par FG

Par François Goyet pour SOFOOT.com