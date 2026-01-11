 Aller au contenu principal
Lens laisse de l'argent à l'ancien adversaire de son adversaire
information fournie par So Foot 11/01/2026 à 23:49

Lens laisse de l'argent à l'ancien adversaire de son adversaire

Lens laisse de l'argent à l'ancien adversaire de son adversaire

Le ruissellement, c’est donc ça. Après sa qualif pour les huitièmes de finale de la coupe de France, Lens reverse une part de sa recette à Béthune… sans avoir joué contre ce club de Regional 1 . Vainqueurs de Sochaux (3-0) ce dimanche après-midi, les Sang et Or ont choisi de laisser la recette au club amateur car Sochaux ne lui avait pas laissé au tour précédent. Critiqué, le club du Doubs s’était justifié en arguant qu’il devait faire gaffe à ses comptes. Béthune avait été déçu, mais a retrouvé le sourire ce dimanche.

« Une véritable marque de considération, de respect et de fraternité »

Le club entraîné par Jean-Guy Wallemme, ancien de la maison, récupère 6 000 euros, indique La Voix du Nord . Dans un communiqué, le club du Nord salue cette « magnifique initiative. » Signé par son président Christophe Leclercq, le texte se prolonge ainsi : « À travers ce geste, c’est bien plus qu’un soutien financier que vous nous apportez : c’est une véritable marque de considération, de respect et de fraternité. Être reconnus et considérés comme un club frère par une institution aussi emblématique que le RC Lens est un immense honneur pour nous. […] Votre engagement dépasse le cadre du sport : il porte des valeurs fortes, inspirantes, et profondément fédératrices. » Selon La Voix du Nord , une partie de la recette devrait également revenir aux supporters lensois lésés après l’annonce du report du match à Sochaux.…

UL pour SOFOOT.com

