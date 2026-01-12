Andy Delort colle le premier quintuplé de sa carrière

Quelques mois après avoir coulé, l’AC Ajaccio poursuit son opération rédemption sur les terrains corses. Engagée en Régional 2, l’équipe entraînée par Anthony Lippini est actuellement première de son groupe et a enchaîné une cinquième victoire consécutive, contre Cargèse (8-2). Comme chaque week-end ou presque, Andy Delort – revenu cet été aider son ancien club – s’est fait kiffer.

Contre la petite commune de l’ouest de la Corse, l’ancien Montpelliérain a déroulé. Il a marqué d’un tir de l’extérieur, de la tête, d’une frappe lointaine et de deux demi-volées : le premier quintuplé de sa carrière. Riad Nouri était également titulaire.…

UL pour SOFOOT.com