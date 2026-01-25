Pour Zemmour, Mélenchon "assume" désormais "le grand remplacement"

Le président de Reconquête! Eric Zemmour le 25 novembre 2025, à Paris ( AFP / Thibaud MORITZ )

Le président de Reconquête! Eric Zemmour a affirmé dimanche que Jean-Luc Mélenchon "assume le grand remplacement" et que LFI est "le parti du grand remplacement" après que le leader de gauche a utilisé cette expression de l'extrême droite anti-immigration pour, a-t-il cependant expliqué, caractériser la succession des générations.

"Il confirme ce que j'ai toujours dit, c'est à dire qu'il assume le grand remplacement, il est le parti du grand remplacement, c'est à dire de la France arabo-musulmane qui veut remplacer la France française", a déclaré Eric Zemmour sur BFMTV.

Lors d'un meeting jeudi à Toulouse pour les élections municipales, le leader insoumis avait employé ces mots de l'écrivain d'extrême droite Renaud Camus dont la théorie, contestée par de la plupart des démographes, consiste à dire qu'il y aurait en France une substitution de la population par des immigrés non-européens.

"Nous avons besoin d'élections municipales qui puissent être une démonstration du niveau de conscience politique du peuple français dans sa diversité, de la capacité de nos listes à incarner la nouvelle France, celle du grand remplacement, celle de la génération qui remplace l'autre parce que c'est comme ça depuis la nuit des temps", avait lancé Jean-Luc Mélenchon.

Eric Zemmour a réaffirmé dimanche son soutien à cette théorie du "grand remplacement". "Je suis le seul à utiliser cette expression parce que je suis le seul à avoir conscience de l'ampleur historique de ce qui se passe maintenant", a-t-il dit.

"Jean-Luc Mélenchon, tout le monde a compris désormais qu'il jouait son destin électoral sur le peuple des banlieues arabo-musulman", a-t-il ajouté.

Jean-Luc Mélenchon avait déjà eu des échanges de messages sur le réseau X vendredi avec le président du Rassemblement national Jordan Bardella, à la suite de son meeting de Toulouse.

"Au moins, les choses sont claires: Jean-Luc Mélenchon défend l'éclatement communautaire, l'ère des minorités contre le peuple et les revendications de l'islam politique", avait écrit Jordan Bardella.

"Le grand remplacement dont je parle est celui des générations. Exemple: Jean-Marie Le Pen était un +Français de souche+. Pas vous. Pourtant, vous le +grand remplacez+ à son poste et dans ses idées. C'est le mécanisme de la vie. C'est ça la nouvelle France", avait répliqué le leader de la gauche radicale.