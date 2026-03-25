 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 16:10

Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique

Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique

2018 est digéré ? Amené à faire le point sur le niveau des équipes attendues au tournant lors de la prochaine Coupe du monde, le Belge Thomas Meunier a placé les Français parmi les favoris . Notamment grâce à son effectif XXL : « I l y a des équipes clairement favorites parce que leurs joueurs évoluent dans des clubs incroyables : regardez la France . Avec tous les joueurs qu’elle a, vous pourriez faire trois équipes capables de gagner la Coupe du monde. Ici, en Belgique, je dirais que c’est un peu différent. »

La Belgique en constante évolution

Si aujourd’hui il fait partie des rescapés de la génération dorée, le latéral du LOSC endosse le rôle de tonton, cadre nécessaire à l’intégration des gamins pétris de bonne volonté pour porter la vareuse du pays. Alors que les Belges peinent à retrouver leur football, l’ancien de Bruges s’est montré aussi lucide qu’optimiste .…

SW pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank