Le plus beau compliment adressé aux Bleus nous vient de Belgique

2018 est digéré ? Amené à faire le point sur le niveau des équipes attendues au tournant lors de la prochaine Coupe du monde, le Belge Thomas Meunier a placé les Français parmi les favoris . Notamment grâce à son effectif XXL : « I l y a des équipes clairement favorites parce que leurs joueurs évoluent dans des clubs incroyables : regardez la France . Avec tous les joueurs qu’elle a, vous pourriez faire trois équipes capables de gagner la Coupe du monde. Ici, en Belgique, je dirais que c’est un peu différent. »

La Belgique en constante évolution

Si aujourd’hui il fait partie des rescapés de la génération dorée, le latéral du LOSC endosse le rôle de tonton, cadre nécessaire à l’intégration des gamins pétris de bonne volonté pour porter la vareuse du pays. Alors que les Belges peinent à retrouver leur football, l’ancien de Bruges s’est montré aussi lucide qu’optimiste .…

SW pour SOFOOT.com