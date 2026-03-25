Gennaro Gattuso peut compter sur un soutien de poids avant les barrages de l'Italie

Quand le maître motive l’élève. Marcello Lipp i a adressé un message de soutien à Gennaro Gattuso , le sélectionneur de l’Italie, avant la rencontre face à l’Irlande du Nord en barrages de qualification à la Coupe du monde (jeudi, 20h45) dans les colonnes de La Gazzetta , ce mercredi.

« Je t’embrasse, Rino. Tu as été l’un de mes meilleurs élèves, nous avons remporté une Coupe du monde ensemble, nous formions une « équipe » , témoigne l’entraîneur champion du monde 2006. Sur le banc, tu me ressembles beaucoup par ton caractère, ta relation avec les joueurs, ta vision. Tu me rappelles… Lippi. Tu mérites le meilleur. Tu mérites de te qualifier pour l’immense passion que tu mets depuis toujours dans tout ce que tu fais, sur le terrain, en tant qu’entraîneur, dans la vie. Bonne chance, cher collègue. Tu as une belle équipe et tu feras tout pour ne pas manquer ce rendez-vous qui nous manque depuis trop longtemps. Nous sommes tous avec toi et nous irons à la Coupe du monde tous ensemble ! Nous y arriverons. » …

CT pour SOFOOT.com