Une légende de Liverpool atteinte de démence

Une triste nouvelle. Âgé de 77 ans, la légende de Liverpool John Toshack est atteint de démence . Dans un entretien accordé au Daily Mail, son fils, Cameron annonce que son père présenterait des signes de perte de mémoire : « C’est une maladie terrible. Je lui parle presque tous les jours et si nous discutons l’après-midi, il ne se souvient peut-être pas que nous avons aussi parlé le matin. »

Un parcours de légende

L’ancien attaquant international gallois avait fait sa route à Cardiff City, mais surtout à Liverpool, où ses buts résonnent encore dans les stades de Premier League, avec 96 réalisations et trois titres de champion d’Angleterre à la clé. Les crampons raccrochés, c’est la casquette d’entraîneur qu’il enfile, avec des passages notamment au Sporting Portugal, au Real Madrid, à la tête de la sélection galloise ou encore à Saint-Étienne pour 12 matchs.…

AR pour SOFOOT.com