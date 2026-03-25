Pour Unai Simón, Joan García est celui qui se rapproche le plus de Thibaut Courtois

Pour Unai Simón, Joan García est celui qui se rapproche le plus de Thibaut Courtois

Le jeune Padawan apprend très vite. Pour Unai Simón, gardien de la Roja et de l’Athletic Club, Joan García est plus qu’une promesse : il s’agit déjà d’une valeur sûre . Le portier de 24 ans s’éclate dans les cages du Barça, assurant la relève de Marc-André ter Stegen . Arrivé en juillet dernier en provenance de l’Espanyol, le Catalan d’origine enregistre 15 clean-sheets .

« Courtois est un gardien qui évolue constamment à un très haut niveau, et Joan García est celui qui s’en rapproche le plus, tant par son niveau de jeu que par le nombre de points qu’il engrange, explique le barbu de 28 ans à l’émission « El Partidazo » de COPE Le Barça est au sommet grâce à des performances comme celle contre le Rayo ce week-end, et il faut le reconnaître. » …

SW pour SOFOOT.com