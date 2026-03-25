 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Mali va défier la Russie sans plusieurs cadres
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 14:33

Le Mali va défier la Russie sans plusieurs cadres

Le Mali va défier la Russie sans plusieurs cadres

Du grand remue-ménage chez les Aigles. La Fédération malienne de football a (enfin) dévoilé la liste des joueurs retenus par Tom Saintfiet à l’occasion de la trêve internationale, ce mercredi. Le sélectionneur Belge du Mali a décidé de convoquer 24 joueurs pour affronter la Russie en match amical , le 31 mars.

Un visage connu de la Ligue 2 fera ses premiers pas en équipe nationale malienne : Alpha Sissoko , le défenseur de Guingamp. Il retrouvera Kalidou Sidibé, son partenaire en club , déjà appelé en juin 2025.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank