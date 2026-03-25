Le Mali va défier la Russie sans plusieurs cadres

Du grand remue-ménage chez les Aigles. La Fédération malienne de football a (enfin) dévoilé la liste des joueurs retenus par Tom Saintfiet à l’occasion de la trêve internationale, ce mercredi. Le sélectionneur Belge du Mali a décidé de convoquer 24 joueurs pour affronter la Russie en match amical , le 31 mars.

Un visage connu de la Ligue 2 fera ses premiers pas en équipe nationale malienne : Alpha Sissoko , le défenseur de Guingamp. Il retrouvera Kalidou Sidibé, son partenaire en club , déjà appelé en juin 2025.…

CT pour SOFOOT.com