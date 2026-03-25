 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Deux actions polémiques de la 27e journée oubliées par la direction de l'arbitrage
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 14:23

Deux actions polémiques de la 27e journée oubliées par la direction de l'arbitrage

Deux actions polémiques de la 27e journée oubliées par la direction de l'arbitrage

Rien vu, rien entendu. Dans le débrief de la 27 e journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage de la FFF est revenue sur certaines décisions arbitrales mais n’a pas jugé deux actions polémiques du week-end : le penalty accordé à Maghnes Akliouche lors de la rencontre entre Lyon et Monaco (1-2), ainsi que la béquille commise par Calvin Verdonk sur Greenwood lors de Marseille-Lille (1-2).

En revanche, la direction de l’arbitrage a statué sur deux autres situations litigieuses . La main de Morgan Sanson, à l’origine du penalty accordé au Paris Saint-Germain face à Nice, a été validée par l’instance, l’annulation du but d’Anthony Rouault lors de Rennes-Metz a également été justifiée.…

AR pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank