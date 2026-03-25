Deux actions polémiques de la 27e journée oubliées par la direction de l'arbitrage

Rien vu, rien entendu. Dans le débrief de la 27 e journée de Ligue 1, la direction de l’arbitrage de la FFF est revenue sur certaines décisions arbitrales mais n’a pas jugé deux actions polémiques du week-end : le penalty accordé à Maghnes Akliouche lors de la rencontre entre Lyon et Monaco (1-2), ainsi que la béquille commise par Calvin Verdonk sur Greenwood lors de Marseille-Lille (1-2).

En revanche, la direction de l’arbitrage a statué sur deux autres situations litigieuses . La main de Morgan Sanson, à l’origine du penalty accordé au Paris Saint-Germain face à Nice, a été validée par l’instance, l’annulation du but d’Anthony Rouault lors de Rennes-Metz a également été justifiée.…

AR pour SOFOOT.com