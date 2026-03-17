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Pour Tote, la rue est une meilleure école que les centres de formation
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 18:47

Pour Tote, la rue est une meilleure école que les centres de formation

Pour Tote, la rue est une meilleure école que les centres de formation

Y a quoi dans ce Tote bag. À l’heure où les clubs se décarcassent pour doter leur centre de formation des meilleurs équipements, Jorge López Marco dit Tote dézingue tous ces efforts dans un entretien pour « Infiltrados » sur Youtube. Inconnu du grand public, le gaillard qui approche les 50 ans est tout de même passé par les écoles de l’Atlético et du Real Madrid dans les années 1990 avant d’enregistrer 14 capes avec l’équipe première des Merengues entre 1999 et 2003. Le bonhomme n’en démord pas : les meilleures des leçons viennent de la rue .

« La rue, ça apprend beaucoup, affirme l’ancien milieu de Hércules CF (de 2006-2012). Ça apprend à réfléchir avant d’agir, à sauter pour éviter les coups. Quand on jouait dans la rue à mon époque, la terre ou le ciment nous écorchaient. Ça nous forçait à réfléchir avant d’agir, ça nous obligeait à affronter des plus grands et à trouver un moyen de leur échapper. »

SW pour SOFOOT.com

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