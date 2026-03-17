Arbeloa a fait son choix pour Mbappé

Bonne nouvelle pour les joueurs du Real, tout le monde fera les replis défensifs ! Sans surprise, Alvaro Arbeloa n’a pas pris de risque avec Kylian Mbappé ce mardi soir pour le huitième de finale retour de Ligue des champions du Real Madrid sur la pelouse de Manchester City dans le 1623e affrontement entre les deux clubs.

L’attaquant français était de retour dans le groupe merengue pour la première fois depuis le barrage aller contre Benfica après une blessure au genou gauche. Si les hommes de Pep Guardiola vont peut-être remonter au score puisque tout est possible dans le football, le Real a tout de même une bonne avance de trois buts à l’entame de cette seconde confrontation.…

LL pour SOFOOT.com