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La sélection féminine iranienne est arrivée en Turquie
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 20:30

La sélection féminine iranienne est arrivée en Turquie

La sélection féminine iranienne est arrivée en Turquie

À bon port. La sélection iranienne féminine est arrivée ce mardi à Istanbul selon l’agence de presse turque DHA. Alors qu’elle disputait la Coupe d’Asie des Nations féminine, l’équipe iranienne a été rattrapée par la guerre. Plusieurs joueuses avaient donc déposé une demande d’asile en Australie où se disputait la compétition, avant de la retirer.

Un retour en Iran prévu ce mercredi

Selon DHA, les joueuses aurait quitté l’aéroport d’Istanbul sous escorte policière en direction d’un hôtel stambouliote, avant de rentrer en Iran ce mercredi . Qualifiées de « traîtresses » par les responsables politiques iraniens après avoir refusé l’hymne national avant un match, sept membres de la délégation avaient donc demandé l’asile en Australie, avant que quatre des six joueuses initiales et le membre de l’encadrement ont finalement retiré leur demande d’asile et décidé de rentrer en Iran .…

LB pour SOFOOT.com

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